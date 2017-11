Deel dit artikel:











FC Emmen stelt teleur met gelijkspel tegen Almere City FC Emmen stelde teleur tegen Almere City FC

VOETBAL - FC Emmen wist voor de vierde keer op rij niet tot een overwinning te komen. De ploeg van trainer Dick Lukkien kwam tegen Almere City FC niet verder dan 2-2. In drie minuten tijd gaf FC Emmen een voorsprong van 2-0 uit handen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door het puntenverlies blijft FC Emmen steken op plek 9, met 17 punten uit 13 duels.



1-0

Cas Peters schoot Emmen tien minuten voor rust naar 1-0. Het was voor de spits van de Drentse club, die scoorde op aangeven van Omran Haydary, zijn vijfde treffer van het seizoen.



Dennis Telgenkamp

Toch was een andere Emmenaar de meest opvallende speler in de eerste 45 minuten: Dennis Telgenkamp. De doelman, die de vorige wedstrijd tegen Helmond Sport vanwege de griep moest missen, verrichtte vier uitstekende reddingen op schoten van Arsenio Valpoort, Javier Vet, Anass Ahannach en Ezra Wailian. Toch was de voorsprong van Emmen bij rust niet zozeer onverdiend, want de mannen van trainer Dick Lukkien hadden in het eerste bedrijf toch het meeste aandeel in het spel. Ook waren er voldoende kansen, maar die waren (bij 0-0) niet besteed aan Haydary en (bij 1-0) Alexander Bannink.



Glenn Bijl

Kort na rust leek FC Emmen het duel via Glenn Bijl te beslissen: 2-0. Het was voor de middenvelder zijn eerste goal in het shirt van Emmen. Bijl kreeg de bal na een prima dieptepass van Jeroen Veldmate en schoot vervolgens vanaf zo'n 15 meter diagonaal raak.



Weggeven

Het duel leek gespeeld. Leek, want Emmen gaf de voorsprong razendsnel uit handen. In de 71e en 73e minuut scoorde Almere City de 2-1 en 2-2. Doelpuntenmakers waren Damon Mirani en Silvester van der Water. In de slotfase kroop Emmen, dat het in het laatste half uur helemaal kwijt was, nog door het oog van de naald omdat Telgenkamp voor de vijfde keer een geweldige redding had (ditmaal op de inzet van invaller Van der Heijden.