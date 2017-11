Deel dit artikel:











Uitslagen en stand in Jupiler League Alle uitslagen en stand in de Jupiler League

VOETBAL - NEC is de grote winnaar geworden van speelronde 13 in de Jupiler League. De club uit Nijmegen won zelf met 3-1 bij De Graafschap en zag de achtervolgers verliezen. Fortuna Sittard verloor met 1-0 bij Cambuur en Telstar ging fors over de knie bij RKC: 4-1.





Hieronder alle uitslagen in de Jupiler League:



Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 0-3

RKC Waalwijk - Telstar 4-1

FC Emmen - Almere City FC 2-2

FC Den Bosch - FC Volendam 3-1

SC Cambuur - Fortuna Sittard 1-0

FC Eindhoven - MVV Maastricht 3-2

De Graafschap - NEC 1-3

FC Oss - Helmond Sport 0-0



Maandag:

Jong PSV - Jong FC Utrecht

Jong AZ - Jong Ajax



De stand na 13 wedstrijden:

1. NEC 13-27

2. Jong Ajax 13-24

3. Fortuna Sittard 13-23

4. Telstar 13-23

5. FC Den Bosch 13-22

6. De Graafschap 13-21

7. FC Oss 13-20

8. FC Eindhoven 13-18

9. FC Emmen 13-17

10. Go Ahead Eagles 13-17



Lees ook:

- FC Emmen stelt teleur met gelijkspel tegen Almere City FC

- liveblog FC Emmen - Almere City FC Door die resultaten staat NEC inmiddels al zeven punten los. De achterstand van Jong Ajax bedraagt weliswaar maar vier punten (en de Amsterdammers hebben een duel minder gespeeld, maar die ploeg kan niet promoveren en is dus feitelijk geen concurrent van NEC.Hieronder alle uitslagen in de Jupiler League:Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 0-3RKC Waalwijk - Telstar 4-1FC Emmen - Almere City FC 2-2FC Den Bosch - FC Volendam 3-1SC Cambuur - Fortuna Sittard 1-0FC Eindhoven - MVV Maastricht 3-2De Graafschap - NEC 1-3FC Oss - Helmond Sport 0-0Maandag:Jong PSV - Jong FC UtrechtJong AZ - Jong AjaxDe stand na 13 wedstrijden:1. NEC 13-272. Jong Ajax 13-243. Fortuna Sittard 13-234. Telstar 13-235. FC Den Bosch 13-226. De Graafschap 13-217. FC Oss 13-208. FC Eindhoven 13-189. FC Emmen 13-1710. Go Ahead Eagles 13-17