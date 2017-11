Dennis Telgenkamp: We hebben kerels nodig

VOETBAL - Dennis Telgenkamp was gisteravond de enige Emmenaar die negentig minuten lang bij de les was. Het was dan ook aan hem te danken dat Emmen uiteindelijk nog een punt overhield aan het duel tegen Almere City FC.

FC Emmen stelt teleur met gelijkspel tegen Almere City FC

We roepen al veel te lang dat we moeten leren van onze fouten, maar we doen het nog steeds niet. We hebben kerels nodig Dennis Telgenkamp

alle uitslagen en stand in de Jupiler League

de liveblog van FC Emmen - Almere City FC

"Dit is kenmerkend voor ons dit seizoen", verzuchtte de doelman na afloop. "We geven of kansen, goals en zelfs wedstrijden weg.. want ja, dit voelt wel als een verliespartij ondanks dat we met 2-2 gelijkspelen."Tot de 70e minuut was er geen vuiltje aan de lucht. De Drentse club leidde, vrij comfortabel, met 2-0 en Almere City FC was geen schim meer van de ploeg die Emmen-doelman Dennis Telgenkamp in de eerste helft tot vier prachtige reddingen dwong.Een goal, uit een rebound na een corner en een gigantische inschattingsfout van Jeroen Veldmate brachten Almere City FC naast FC Emmen en in de slotfase, waarin de thuisclub niets meer liet zien, voorkwam Telgenkamp tot twee keer toe een derde tegentreffer."We lijken maar niets te leren van de fouten die we maken", vervolgt Telgenkamp. "Eigenlijk roepen we dat al veel te lang. Het is tijd dat we elkaar de waarheid gaan vertellen, al is dat hard. Wat ik vind? Dat we zeker verdedigend gezien kerels nodig hebben. Er moeten spelers op gaan staan die de boel op sleeptouw nemen."