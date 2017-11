Deel dit artikel:











Sinterklaas komt met in ieder geval twee pieten naar Drenthe Sinterklaas komt vandaag ook weer naar Drenthe (archief RTV Drenthe)

ASSEN - Sinterklaas komt vandaag weer aan in Nederland en sinds gisteravond weten we dat de goedheiligman niet in z'n eentje komt.

In het Sinterklaasjournaal waren voor het eerst twee pieten te zien: de meisjespiet, ongeschminkt, en de traditioneel zwart geschminkte Huispiet. Lange tijd was onduidelijk wie Sinterklaas dit jaar mee zou nemen vanuit Spanje.



De landelijke intocht van Sinterklaas vindt plaats in het Friese Dokkum. Daar worden zo'n 25.000 mensen verwacht.



Ook in Drenthe zet Sinterklaas vandaag in meerdere plaatsen voet aan wal:

- Assen (12.30 uur)

- Emmen (12.00 uur)

- Hoogeveen (14.00 uur)

- Beilen (14.00 uur)

- Vries (14.30 uur)