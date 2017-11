Video: Artiest slaat bezoeker van podium af in Assen

ASSEN - Een bezoeker van een tienerfeest in De Bonte Wever in Assen is vannacht van het podium geslagen door een van de optredende artiesten. Het gaat om een rapper van de groep Armoo.

Dat is te zien in onderstaand filmpje:Op het filmpje is te zien dat er gevraagd wordt aan het publiek om op het podium te komen. Een jongen doet dat en krijgt meteen een vuist van een van de artiesten in zijn gezicht. Volgens de organisatie was een groep jongeren de rapgroep aan het uitdagen en liep het vervolgens uit de hand. Verschillende ooggetuigen laten via Facebook weten dat de jongeren met eten en drinken gooiden.Het incident vond plaats tijdens het Go Zero Procent feest in de Bonte Wever in Assen. Dat is een alcoholvrij tienerfeest.