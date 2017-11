Organisatie na incident geslagen bezoeker: 'Deze rappers komen hier nooit meer' [video]

ASSEN - "Je probeert er iedere keer weer een geweldig feest van te maken. Dat lukt eigenlijk altijd. En dan krijg je dit."

Zo reageert Bas de Leeuw van de organisatie van het tienerfeest Go Zero Procent in Assen op het incident van afgelopen nacht. Een bezoeker werd van het podium geslagen door een rapper van de groep Armoo, nadat er met onder andere glas zou zijn gegooid."Als organisatie loop je imagoschade op, door een stel rappers die iets doen wat absoluut niet door de beugel kan." De Leeuw was zelf aanwezig bij het evenement. "We hebben het slachtoffer, een jongen uit Assen, meteen apart genomen. Hij vertelde dat hij geslagen was. Daarop hebben we de rapgroep Armoo meteen van het podium verwijderd. Zij komen hier nooit weer. En ik denk dat ze voorlopig nergens meer worden uitgenodigd."De Leeuw vertelt dat het een leuke avond was en dat de sfeer er goed in zat. "Armoo was de laatste act van de avond. Er stond een groepje jongeren dicht bij het podium. Zij joelden en waren aan het uitdagen. De artiesten pikten dat op en voelden zich geïntimideerd. Als reactie daar op, daagden ze de jongens uit om het podium op te komen. Een van de jongens deed dat en kreeg dus een klap in zijn gezicht. Vervolgens viel hij van het podium af. Dat is een beste smak geweest."Getuigen laten op Facebook weten dat de jongeren met eten en drinken aan het gooien waren. Volgens Mitchell, die op het podium achter de dj-booth stond, waren de jongeren al langer aan het zieken: "Ook bij het optreden van Boef! daarvoor waren ze al vervelend aan het doen. Tijdens de show van Armoo begonnen ze met glas te gooien, je zag de scherven rondvliegen."In het filmpje dat Mitchell maakte is te zien dat de jongen die later geslagen werd na het gooien van een glas iets schreeuwt en zijn middelvinger opsteekt. Daarna werden de jongeren uitgedaagd het podium op te komen.Volgens De Leeuw is het slachtoffer uit Assen flink geraakt door de vuist van de artiest. "Hij heeft nog geluk gehad dat hij zijn hoofd nog net een beetje draaide."De Leeuw vertelt tot slot dat de organisatie samen met het slachtoffer gaat kijken naar wat ze nu kunnen doen. "Denk daarbij bijvoorbeeld aan aangifte doen."De politie laat aan RTV Drenthe weten dat het de zaak in onderzoek heeft. Er is contact met alle betrokkenen: de rapgroep, het slachtoffer en de organisatie van het feest. Voor zo ver bekend is er nog geen aangifte gedaan.Het management van Armoo is vooralsnog niet bereikbaar.