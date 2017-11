Programma zaterdagamateurs

Deel dit artikel:











VOETBAL - Na een week vol bekervoetbal, staat er dit weekend weer een normaal competitieprogramma op het programma. Hieronder alle wedstrijden met Drentse clubs.

Derde divisie

ACV - Jong FC Volendam

Jong Almere City FC - VVOG

ASWH - ONS Sneek

DVS'33 Ermelo - Capelle

Jong FC Groningen - Quick Boys

Harkemase Boys - Scheveningen

Magreb '90 - Spijkenisse

ODIN '59 - DOVO

Spakenburg - Jong FC Twente



Hoofdklasse B

Ajax - DFS Opheusden

CSV Apeldoorn - Excelsior '31

AZSV - Huizen

Berkum - Eemdijk

NSC Nijkerk - SDC Putten

Staphorst - Sparta Nijkerk

SV Urk - HZVV

Zuidvogels - Genemuiden



1e klasse E

Buitenpost - Oranje Nassau

Groningen - Zeerobben

Winsum - Drachtster Boys

PKC'83 - Be Quick D

Noordscheschut - Balk

Gorecht - Olde Veste'54

Blauw Wit'34 - VEV'67



2e klasse J

DESZ - Omlandia

FC Klazienaveen - FC Meppel

NEC Delfzijl - Gramsbergen

De Weide - Zuidhorn

Nieuwleusen - Groen Geel

DZOH - Pelikaan S

Drenthina - Bedum



3e klasse C

Noordwolde - Stadspark

Aduard 2000 - Onstwedder Boys

Niekerk - HFC'15

Glimmen - Loppersum

DVC Appingedam - Boerakker

Be Quick 1887 - ONR

Mamio - The Knickerbockers



3e klasse D

LTC - BSVV

ZZVV - Lutten

Hoogeveen - Fit Boys

Tonego - OZC

SVN'69 - FDS

SCD'83 - Hollandscheveld

Hardenberg'85 - SCN



4e klasse A

Creil - VHK

Wolvega - Sleat

Vitesse'63 - VENO

Tolbeek - SVBS'77

SVM - Nagele

Heeg - Delfstrahuizen



4e klasse C

ODV - Haulerwijk

Opende - De Sweach

Oostergo - RWF

VIOD - ASC

Rottevalle - Harkema Opeinde

Friese Boys - Ropta Boys



4e klasse E

VMC Amicitia - Tiendeveen

FC Zuidlaren - Helpman

SVBO - Sweel

Elim - CSVC

Achilles 1894 - HS'88

Lycurgus - NWVV



5e klasse A

Woudsend - SWZ Boso Sneek

Heerenveen - HJSC

MSC - Ens

Blokzijl - Hielpen

Espel - Bakhuizen

IJVC - Boornbergum'80



5e klasse E

VCG - Erica'86

Veendam 1894 - VVAK

Damacota - SC Angelslo

Mussel - NKVV

VEV - Wildervank

Nieuw Balinge - SETA