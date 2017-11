Chauffeur een jaar na treinongeluk: Je rijdt daar anders dan voorheen

DIPHOORN - Het is vandaag precies een jaar geleden: een melkwagen en een trein botsen op elkaar bij een onbewaakte spoorovergang in Winsum. RTV Drenthe sprak vandaag met de chauffeur van de vrachtwagen, de 30-jarige Gert Kiers uit Diphoorn.

"Ik ben op dit moment aan het werk. Ik rijd toevallig net vanuit het Groninger land weer richting Drenthe."Het gaat goed met Kiers. "Het is bijna niet te geloven, maar lichamelijk heb ik er niets aan over gehouden. Ik heb wel wekenlang met spierpijn rondgelopen, maar met een beetje fysiotherapie ben ik ook daar weer bovenop gekomen. Bij m'n voetbalvereniging in Sleen moesten ze het even zonder mij doen, maar ook daar heb ik de draad weer opgepakt."Ook 'tussen de oren' zit het volgens Kiers wel goed. "Ik ben vrij nuchter. Het is niet zo dat ik er elke dag aan denk, maar als je daar in de buurt van Winsum komt, gaan je gedachten natuurlijk even terug naar het ongeluk. Dan rijd je daar wel even anders dan voorheen."Kiers vertelt dat hij na het ongeluk, nu dus precies een jaar geleden, ook zo snel mogelijk weer de vrachtwagen op wilde. "Ik had het gevoel dat ik meteen de draad weer op moest pakken. Dat is in goed overleg gegaan met mijn werkgever."Kiers moet komende maandag verschijnen voor de kantonrechter in Groningen. "Ik zit wel met maandag in de maag. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. Ik moet afwachten wat er gaat gebeuren."Volgens het Openbaar Ministerie heeft de inwoner van Diphoorn de trein geen voorrang gegeven, terwijl dat wel had gemoeten. Omdat dat een overtreding is en geen misdrijf, verschijnt de man voor de kantonrechter. Die kan hem hooguit tot een boete veroordelen.Bij het treinongeluk raakten achttien mensen gewond, van wie drie ernstig. In de trein zaten ongeveer vijftig passagiers. De meesten liepen kneuzingen en snijwonden door rondvliegend glas op. De machinist bleef ongedeerd.