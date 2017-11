Wethouder Auwema van Noordenveld stapt op: Over de grens op feestjes

RODEN - Reint-Jan Auwema legt zijn functie als wethouder bij de gemeente Noordenveld neer. De komende periode wil hij de tijd nemen om voor zichzelf zaken op orde te brengen.

Auwema geeft aan dat er in de afgelopen jaren op feestjes in de privésfeer een paar voorvallen zijn geweest, waarbij hij zijn eigen grenzen niet heeft weten te bewaken. "Ik besef dat dit vervelend was voor betrokkenen en zeker niet paste bij mijn functie als wethouder."De wethouder wil voorkomen dat hij zijn partij Gemeentebelangen, het college van burgemeester en wethouders en anderen in diskrediet brengt. "Daarom heb ik besloten te stoppen als wethouder." Burgemeester Klaas Smid zegt het besluit van Auwema verstandig te vinden. "Het wethouderschap vraagt om onbesproken gedrag, ook in de privésfeer."Een week geleden gaf de wethouder aan niet op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen staan. Auwema wil alleen wethouder worden, geen raadslid, zei hij tegen Dagblad van het Noorden . Zo voorkom je een Dijsselbloemetje.De wethouder wilde onder andere Noordenveld fietsgemeente van Drenthe maken, door meer mtb-routes aan te leggen. Ook hield hij zich bezig met de vernieuwing van de Albertsbaan in Roden en de nieuwbouwplannen bij het oude pretpark De Vluchtheuvel.Reint-Jan Auwema was sinds 2014 wethouder bij de gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen.