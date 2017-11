Auwema stopt om drankgebruik: Soms vind ik het leuk om uitbundig te doen

RODEN - Afgelopen week ging het mis op een besloten verjaardagsfeestje in een kroeg. Reint-Jan Auwema had iets te veel drank op en verloor zijn grenzen uit het oog. "Soms vind ik het leuk om uitbundig te doen", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Auwema wil verder niet in detail treden, maar drankgebruik is een van de redenen om zijn functie als wethouder van de gemeente Noordenveld neer te leggen. "Dat leidt niet tot extremiteit, maar wel tot irritatie bij aanwezigen. Dat is niet passend bij mijn functie."Volgens de wethouder is er geen druk op hem uitgeoefend en was het zijn eigen beslissing om op te stappen. "Op het moment dat er her en der wat verhalen begonnen rond te zingen, heb ik het gedeeld met mijn partij. We hebben er samen over gesproken en gisteren besloot ik dat ik beter mijn functie neer kan leggen. Ik wil niemand in diskrediet brengen.""Dat is spijtig", vervolgt hij. "Maar ik ga met opgeheven hoofd de arena uit. Hoe vervelend ook. Het is geen crimineel gedrag."Een week geleden gaf de wethouder aan niet op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen staan. Auwema wil alleen wethouder worden, geen raadslid, zei hij tegen Dagblad van het Noorden . Zo voorkom je een 'Dijsselbloemetje'.De wethouder wilde onder andere Noordenveld fietsgemeente van Drenthe maken, door meer mtb-routes aan te leggen. Ook hield hij zich bezig met de vernieuwing van de Albertsbaan in Roden en de nieuwbouwplannen bij het oude pretpark De Vluchtheuvel.Reint-Jan Auwema was sinds 2014 wethouder bij de gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen.