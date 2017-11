Sinterklaas komt Emmen binnen met boot op wielen

EMMEN - Het centrum van Emmen heeft geen water, maar Sinterklaas wilde toch graag per boot naar de stad komen. Daarom is de Pakjesboot 16 voor de intocht op wielen gezet. "De kinderen vonden de boot geweldig en ik vond het natuurlijk ook prachtig", aldus burgemeester Eric van Oosterhout.

Anders dan in Meppel of Assen, waar de boot altijd over het water binnen komt, is de Pakjesboot in Emmen het centrum in gereden door een tractor. "De boot is speciaal voor ons naar Emmen gehaald", vertelt een van de twee aanwezige lakeipieten."Het is altijd heerlijk om weer in Nederland te zijn", zegt Sinterklaas zelf. "En met zo'n boot is het helemaal speciaal. Een boot op wielen, wie had dat ooit gedacht?"Tot Sinterklaas weer terug gaat, zijn er drie weken om alle schoentjes te vullen. "In de tussentijd gaan we heel goed feestvieren", jubelt Sinterklaas. "Daar zijn de pieten heel goed in, maar Sinterklaas stiekem ook wel hoor."Het begon heel hard te regenen en zelfs te hagelen tijdens de optocht, maar dat mocht de pret niet drukken. "Het weer zat wat tegen, maar dat zijn we wel gewend", zegt Sinterklaas. "Want toen wij hier heen gingen met de boot, stormde het ook zo op zee, dus dat maakt ons niet zo veel uit.""Het doet er wel toe, zo'n optocht", vindt burgemeester van Oosterhout. "Als je ziet hoe veel kinderen hier blij zijn, samen met hun ouders en opa's en oma's. Het is een heel mooi feest, laten we dat vooral heel lang zo houden."Lakeipiet heeft er heel veel zin in de deuren van het Sinterklaashuis voor iedereen te openen. Het huis, waar Sinterklaas gaat slapen na de intocht, is op 7 verschillende data geopend en gratis toegankelijk voor bezoekers.