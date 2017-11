Vliegveld Hoogeveen wil hogerop en zoekt steun bij gemeente en provincie

HOOGEVEEN - De landingsbaan verstevigen, drainage, historische vliegtuigen van Lelystad naar Hoogeveen verplaatsen, en meer parasprongen. Stichting Vliegveld Hoogeveen wil naar een beter gebruik van het vliegveld, en naar meer reuring, voor meer inkomsten.

Een steviger financiële basis is hard nodig, vanwege een flink verhoogde huurprijs die de gemeente Hoogeveen als eigenaar vraagt voor het vliegveld.De nieuwe voorzitter van Stichting Vliegveld Hoogeveen, oud-gedeputeerde van Drenthe en oud-burgemeester van Stadskanaal Jur Stavast, wil de komende tijd 'met alle gebruikers flink de schouders eronder, om het vliegveld tot grotere hoogtes te brengen'. Hij zei dat vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.Stavast (73) is gevraagd als nieuwe voorzitter, nadat Vliegveld Hoogeveen een paar jaar in financiële moeilijkheden zat, en een interim-bestuur orde op zaken heeft gesteld.Volgens Stavast gaat hij de komende tijd hard aan de slag met een nieuwe toekomstvisie, "met een financieel plaatje erbij. Het college van B en W van Hoogeveen en Gedeputeerde Staten van Drenthe, waar ik al geweest ben, die waren in elk geval enthousiast over de toekomstplannen, en zeiden, 'kom maar met een toekomstvisie en een kostenplaatje erbij. Dan kijken we ernaar."Stavast, die als rasbestuurder overal de weg kent, schroomt trouwens niet om voor steun ook in Den Haag aan te kloppen. "Als je het niet probeert, weet je zeker dat je niets krijgt. Het rijk wil namelijk graag dat vliegveld Lelystad de uitwijkluchthaven wordt voor Schiphol met vakantievluchten. Dan is er geen ruimte meer voor alle kleine luchtvaart op Lelystad, zoals voor de historische vliegtuigen. Die kunnen bij ons terecht. We hebben een geschikte baan, want op beton kunnen de historische machines niet landen, daar zijn ze te gevoelig voor. Maar op onze grasbaan kan dat wel. Daarmee is voor Den Haag, als het gaat om Lelystad, ook weer een probleem opgelost."En met de komst van de historische vliegtuigen, verwacht Stavast tegelijkertijd dat de eigenaren ook een hangar op Hoogeveen bouwen. "En dat zijn wel inkomsten."Ook ziet Stavast kansen voor Hoogeveen om uit te breiden als vliegveld voor parachutisten. "We hebben nu jaarlijks 6000 sprongen van de paraclub Eelde-Hoogeveen. We zouden hier wel een verdubbeling van het aantal parasprongen kunnen krijgen, omdat Teuge als Nationaal Paracentrum toch wordt dwarsgezeten door de uitbreiding van Lelystad en de aanvliegroutes. Nu kunnen de para's daar niet altijd van vijf kilometer hoogte springen, wat toch nodig is voor bepaalde figuren. In Hoogeveen kan dat probleemloos."Volgens Stavast is er geen sprake van dat Hoogeveen het paracentrum van Teuge wil binnenhalen. "Dat is niet aan de orde. Maar ik zie enkele duizenden parasprongen vanuit Teuge wel hier naartoe verplaatst worden, omdat zij beperkt worden. Betekent voor ons meer inkomsten, meer reuring, meer bezoek."Belangrijke voorwaarde voor meer gebruik van de luchthaven is aanpak van de start- en landingsbaan met betere drainage en een steviger onderlaag. "Dat is en blijft een grasbaan. Maar bij aanhoudend regenachtig weer is het nu zo, dat we de boel moeten cancelen, omdat de baan te drassig is. Onze paraclub heeft een nieuw toestel, waar 18 parachutisen in kunnen. Maar bij heel nat weer, is de te natte grasbaan voor dit nieuwe toestel toch al snel een probleem."Wat de kosten zijn van alles, kan Stavast nog niet zeggen. Hij twijfelt geen moment aan de toekomst van vliegveld Hoogeveen. "We zijn een toeristisch-recreatieve luchthaven, met kleine luchtvaart, para's, zweefvliegers en reclamevluchten. We hebben voor veertig jaar een contract met de gemeente. Die veertig jaar die blijven we ook zeker."