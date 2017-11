Deel dit artikel:











Watervoetbal lijkt veel op kluitjesvoetbal Watervoetbal in het Molenduinbad in Norg (foto:Tamara Lubbers)

Norg - Het Molenduinbad in Norg heeft de Drentse primeur met de organisatie van een watervoetbaltoernooi. Watervoetbal is voetballen op een laagje van 15 centimeter water.

Geschreven door Hielke Meijer

Mandy Wiltjer heeft het toernooi georganiseerd. Ze zag op Facebook beelden van het watervoetbal in Arnhem waar het twee jaar geleden is bedacht. Mandy: "Ik voetbal zelf ook en ik werk hier in het zwembad als instructeur. Dus het leek me superleuk om het hier ook een keer te houden. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar het is nog best wel moeilijk naar mijn idee."



De Ideale Schoonzonen

Er doen acht teams mee, die maximaal vier voetballers in het water hebben staan. Nieuwe teams zijn het allemaal, met creatieve namen als De Ideale Schoonzonen of Girlpower. Jongens en meisjes door elkaar in de leeftijd van negen tot twaalf jaar.



Justin, Ruben, Keije en Luuk spelen samen in het team Kimpie Paarntie. Ruben: "Het is wel leuk, maar vooral moeilijk. De bal gaat niet zo soepel als normaal en je kunt niet zoveel kracht geven om de bal te schoppen. Maar het is wel een heel lichte bal."



Zijn teamgenoot Keije zit met zijn teamgenoten ook op gewoon voetbal. "Ik vind het wel leuk als je de bal op de goal kunt rossen. Maar normaal voetbal vind ik iets leuker, want dan is het makkelijker."



Kluitjesvoetbal

Meike van het team Girlpower heeft met scoren minder moeite. In één wedstrijdje alleen al maakt ze er vier. Haar teamgenoot Lieke vindt ondanks hun succes gewoon voetbal leuker: "Omdat je dan veel meer positiespel hebt." Ook Meelien vindt het op kluitjesvoetbal lijken: "Het is een klein veld en met gewoon voetbal speel je met een heel groot team en kun je veel meer doen."



Uitglijden is een risico dat door de organisatie is ingecalculeerd. Jaylen van De Ideale Schoonzonen heeft al snel een grote blauwe plek op zijn knie én een zere elleboog: "Dat deed wel pijn, want het is wel glad, dus ik ben nu wel een beetje voorzichtiger." Mandy Wiltjer: "Daar kun je weinig tegen doen. Je kunt er moeilijk een mat onder leggen."



Nederlands Kampioenschap

Op 29 december doet de winnaar van de competitie in Norg mee aan het Nederlandse Kampioenschap watervoetbal in Arnhem. Volgende week zaterdagavond is bekend welk team daar de Drentse eer hoog mag houden.