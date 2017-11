- Van der Heide schiet ACV naar zege: weer op eigen veld

VOETBAL - ACV bleef opnieuw ongeslagen in een thuiswedstrijd. Jong FC Volendam werd met 2-1 verslagen. Grote man was Marco van der Heide die na rust een 0-1 achterstand hoogstpersoonlijk omboog. Het betekende voor de ploeg van trainer Fred de Boer de vierde thuiszege van het seizoen. In zes thuisduels pakte ACV 14 punten.

"Misschien moeten we de lucht van Assen maar meenemen naar Sneek volgende week", grapte De Boer die zijn ploeg een uitstekende tweede helft zag spelen en de zege op basis van passie ook wel verdiende.Jong Volendam, met Kees Kwakman in de gelederen, kwam na zo'n twintig minuten op voorsprong door een treffer van Jordi Hilterman. De spits van de gasten kon simpel binnentikken omdat ACV-doelman Bart Woering een schot van Dylan Mertens niet echt goed pareerde. Woering herstelde zich daarna echter uitstekend en zorgde er met drie puike reddingen voor dat het bij rust slechts 0-1 was.Kwakman, die herstellende is van een blessure en daardoor meedoet met de beloftten, keerde in de tweede helft niet terug en dat scheelde toch een slok op een borrel. De rust in het spel van Volendam was in het tweede bedrijf en ACV drong meer en meer aan. Via Van der Heide werd het 1-1. De middenvelder schoot prachtig raak na goed voorbereidend werk van Justin Mulder. Voor de gelijkmaker was ook Pascal Huser dichtbij een goal, maar zijn kopbal werd gekeerd door Volendam-doelman Stappershoef.Het laatste kwartier was spannend en beide ploegen kregen kansen op een tweede treffer. Dat de goal uiteindelijk viel aan ACV-zijde was wellicht een tikkeltje gelukkig, maar op basis van de tweede helft niet eens onverdiend.