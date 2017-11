Jurre (6) opent de brug voor Sinterklaas

ASSEN - Voor Jurre Doornbos (6) uit Assen kwam vandaag een droom uit. Hij mocht de brug opendoen, zodat Sinterklaas met zijn pakjesboot door kon varen naar de Kop van de Vaart.

Jurre schreef een paar weken geleden een brief aan burgemeester Marco Out. Daarin vroeg hij of hij de brug open mocht maken voor Sinterklaas. Dat vond de burgemeester een goed plan en vandaag was het zover.Speciaal voor vandaag had mama Anneke een nieuw Pietenpak voor Jurre gekocht, want een brugpiet moet natuurlijk wel in stijl de brug openen. De brugwachter legde de kersverse hulppiet uit waar de knopjes voor dienen, waarna Jurre de slagbomen naar beneden deed en het brugdek omhoog liet hijsen voor Pakjesboot 12.Sinterklaas en zijn Pieten waren erg blij dat ze door konden varen voor de intocht en bedankten Jurre voor zijn hulp.