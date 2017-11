Deel dit artikel:











In beeld: De intocht van Sinterklaas in Hoogeveen Sinterklaas in Hoogeveen (foto: Kim Stellingwerf)

HOOGEVEEN - Het was wel even wennen voor Sinterklaas vandaag in Hoogeveen. De goedheiligman is gewend aan het lekkere weer in Spanje, maar kreeg tijdens de intocht in Hoogeveen te maken met een gure wind en flinke regenbuien.





Bekijk hieronder de foto's van onze fotograaf Kim Stellingwerf:



Dat mocht de pret niet drukken, de Hoogeveense kinderen gaven Sint en zijn Pieten een warm onthaal.Bekijk hieronder de foto's van onze fotograaf Kim Stellingwerf: