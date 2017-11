Drenthina wint boeiend voetbalgevecht van Bedum

VOETBAL – Het aanstaande vertrek van trainer Gerrie Benes heeft vooralsnog geen negatief effect op de prestaties van tweedeklasser Drenthina. Medesubtopper Bedum werd in Emmen met 1-0 verslagen.

De thuisploeg was in de eerste helft de betere ploeg en nam halverwege de helft een verdiende voorsprong. Thom Alders schoot de bal uitstekend binnen (1-0). De Groningers lieten alleen in de slotfase van de eerste helft hun ambities op een beter resultaat zien, zonder echt gevaarlijk te worden.Het beeld in de tweede helft veranderde niet. Drenthina ging op zoek naar de tweede treffer, kreeg kansen, maar gescoord werd er niet. Langzaam maar zeker kwam Bedum meer uit de verdedigende stellingen en bracht de Emmer verdediging wat meer onder druk, zonder dat het grote kansen kreeg.Benes was zeer content met de overwinning van zijn ploeg: “We hebben geen kans weggegeven en hadden het eerder af moeten maken”, aldus de trrainer, die niet bang is dat zijn aangekondigde vertrek een negatief effect op zijn ploeg zal hebben. “Je weet hoe fanatiek ik ben en dat is eigenlijk alleen nog maar toegenomen. Ik wil Drenthina goed achterlaten als ik vertrek.”