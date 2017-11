Zonnepanelen-plan Hoogveen moet beter worden doordacht

Hoogeveen - Hoogeveen moet beter nadenken over de voorwaarden waaronder de komst van zonneparken kan worden toegestaan. Vier oppositiepartijen roepen daarom de raad op niet al deze week daarover een besluit te nemen.

In de nota Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen staat beschreven hoe Hoogeveen hoopt met zonnepanelen sneller klimaatneutraal te worden. De gemeente wil in 2040 dat punt bereiken.Zonnepanelen op het dak hebben de voorkeur en initiatieven voor zonneparken vanuit de dorpen gaan voor. Maar om snel stappen te maken, hoopt Hoogeveen op initiatieven van commerciële marktpartijen. En dan gaat het om grote zonneweides, zoals een plan voor 60 hectare bij Alteveer.D66, Groen Links, SP en PvdA vragen de raad twee weken extra bedenktijd. Fractievoorzitter Gerard Fidom van Groen Links: "Wij zijn voor zonnevelden en vinden ook 'hup aan de slag'. De spelregels daarvoor vinden we tot nu toe te vaag. De initiatienemer voor een zonnepark moet bijvoorbeeld eerst aantonen of hij de panelen niet op daken kan leggen. Maar hoe moet hij dat dan doen? Dat is een niet uitvoerbaar onderdeel.""Op zich zijn we niet tegen zo'n groot park. Maar hoe geef je het dan vorm, is het 60 hectare aan één stuk, zijn er delen met beplanting ertussen? Zo'n initiatief moet vanaf dag één kunnen plaatsvinden en er moeten niet allerlei voorwaarden zijn die het proces nog jaren kunnen rekken", aldus raadslid Fidom.De SP protesteerde als enige partij in de raad ook tegen de ongeremde omvang van zonneparken. De socialisten sluiten zich wat dat betreft aan bij het protest dat er in Alteveer opklinkt bij boeren en omwonenden.Omwonende Peter Lemmens: "We weten allemaal dat we wat moeten doen met duurzaamheid. Maar 60 hectare is wel heel veel, dat is industrie. Wij vinden dat je eerst eens zou moeten beginnen met vijf of tien hectare en beslis dan wat je verder wilt. De gemeente zegt bovendien eerst de daken, dan de dorpen en dan het buitengebied, maar ze doen het precies anders om."Hannes de Blecourt is zowiezo al niet blij met de komst van initiatiefnemer Richard Kimman naar de landerijen waar hij op uitkijkt. De Blecourt: "Het was een paar jaar geleden nog veel mooier met bomen en sloten. Maar toen heeft de toen nieuwe eigenaar alles omgegooid en er een grote vlakte van gemaakt. Hij kreeg er een kleine boete voor en dat was het. Voor hem is het dan straks een mooi zonnepark, maar voor ons is dat het niet. Laten ze eens gaan kijken in Duitsland, daar hebben de boeren de daken tot de nok toe vol liggen met zonnepanelen."Boeren spraken zich al eerder uit tegen de plannen van initiatiefnemer Richard Kimman. Natuurbeschermers van Landschapsbeheer Drenthe hebben ook hun bedenkingen. Jaap van Gorkum denkt vooral aan de weidevogels in het gebied: "In het voorjaar zijn hier wel 30 broedparen, er komt speciaal water voor op het land te staan op sommige stukken. En bij de inrichting van een weidevogelgebied horen geen zonnepanelen. Ze broeden er niet op en er niet onder."De provincie overweegt al langer het gebied over een paar jaar uit te roepen tot één van de beschermde weidevogelgebieden. Maar de mogelijke komst van een zonnepark doorkruist dat plan. Van Gorkum: "Afgelopen voorjaar is het plan van aanpak hier gestart. En is er geld beschikbaar voor boeren om extra maatregelen te treffen om weidevogels te trekken. Ik heb de raadsleden daarom nu uitgenodigd hier eens te komen kijken."