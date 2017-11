Deel dit artikel:











HZVV puntloos terug naar Hoogeveen HZVV onderuit op Urk (foto: HZVV)

VOETBAL - In de Hoofdklasse B heeft HZVV geen punten overgehouden aan de uitwedstrijd op en tegen Urk. De thuisploeg kwam vijf minuten na rust op 1-0 via Hessel Snoek en het duel werd in de slotfase beslist door Riekelt Nentjes. Beide keren zag de Hoogeveense verdediging er niet goed uit.