LTC-tiental heeft periodetitel beet na 1-1 tegen BSVV LTC en BSVV spelen gelijk (foto: Ger Hensen/RTV Drenthe)

VOETBAL - LTC heeft de eerste periodetitel gegrepen in de derde klasse D. De koploper had voldoende aan een 1-1 gelijkspel in de burenruzie tegen BSVV.





Penalty

De gasten kregen na een tamme beginfase een ideale kans om de leiding te nemen. Na een overtreding van Rick Mast - die het veld met rood moest verlaten - ging de bal op elf meter. Mohammad Kaji wist echter niet te scoren. LTC-doelman Jelle van der Veen bracht redding.



BSVV liet daarna ook enkele andere kansjes onbenut. In de slotfase van de eerste helft knokte het tiental van LTC zich terug in de wedstrijd. Twee kopballen leverden echter geen succes op. BSVV nam een kwartier na de pauze alsnog de leiding. Nico Hoogeveen schoot raak in de korte hoek.



Verdiende gelijkmaker

Na de achterstand werd LTC verschillende keren gevaarlijk, maar een doelpunt bleef geruime tijd uit. In de 77ste minuut kreeg de equipe van trainer Richard Poortman alsnog de verdiende 1-1. Marc Heerings bezorgde LTC een punt én de periodetitel.



