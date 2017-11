Deel dit artikel:











Noordscheschut verliest grip op Balk Noordscheschut verliest op bezoek bij Balk (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - In de eerste klasse E is het laagegeklasseerde Noordscheschut tegen een nederlaag aangelopen. Het duel in en tegen Balk eindigde in 1-0 voor de Friese middenmoter. Noordscheschut had in de beginfase het betere van het spel, maar moest toezien hoe de thuisploeg het initiatief overnam en na een half uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.