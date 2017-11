Deel dit artikel:











Zonder warming-up, tóch winst voor profbokser Ben Tingen Ben Tingen met z'n team na z'n achtste profwinst (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

BOKSEN - Bokser Ben Tingen uit Bovensmilde heeft vanavond in Martiniplaza in Groningen z'n negende profpartij gewonnen. De 33-jarige Drent won op technisch knock-out van de Hongaar Tamas Kozma.

Geschreven door Karin Mulder

Al in het begin van de derde ronde was het over en uit voor de 24-jarige Kozma. Met een harde stoot op het lijf werd hij door TIngen utigeschakeld.



Overrompeld zonder warming-up

TIngen had tijd nodig om in de partij te groeien. Hij werd overrompeld door de organisatie die z'n partij naar voren had gehaald in verband met het kickboksgala wat na het boksgala volgde. Zonder gedegen warming-up moest Tingen daardoor de ring betreden. En in de eerste ronde was duidelijk zichtbaar dat Kozma scherper aan de partij begon. De 33-jarige Bovensmildiger moest dan ook flink wat klappen incasseren in de beginfase.



Grip op de partij

Na twee rondes van drie minuten ging het nog aardig gelijk op. Maar in de derde ronde kreeg Tingen grip op z'n tegenstander. Na één minuut en zeven seconde in de derde ronde besliste hij de partij.



De 33-jarige Drent heeft acht van z'n negen profpartijen gewonnen. Een wedstrijd eindigde onbeslist.