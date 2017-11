Deel dit artikel:











De Vries derde in Haarlem Derde plaats voor Elma de Vries (archieffoto RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Elma de Vries is tijdens de vijfde wedstrijd in de Marathon Cup als derde geëindigd. In Haarlem ging De Vries al vroeg in de laatste ronde de sprint aan, waarna ze moest toezien hoe Corina Strikwerda en Iris van der Stelt (winnares) haar passeerden.

Voor de inwoonster van Meppel was het haar tweede podiumplaats van dit seizoen. Tijdens de eerste Marathon Cup, in Amsterdam, werd ze ook al derde.



Stoltenborg

Bij de mannen won Mats Stoltenborg. Hij kwam op zijn thuisbaan solo over de finish, nadat hij als enige rijder een ronde voorsprong op het peloton had gepakt.