Beklimming Mont Ventoux tegen kanker brengt ruim zes ton op

STEENWIJK - De elfde editie van het Groot verzet tegen kanker van stichting Mont Ventoux uit Meppel heeft dit jaar ruim zes ton opgebracht.

Zo'n 500 wandelaars en fietsers beklommen eind augustus de Franse berg Mont Ventoux en zamelden daarmee geld in voor kankerbestrijding. Gemiddeld is per deelnemer 1200 euro opgehaald.Gisteravond werd de opbrengst officieel bekend gemaakt tijdens een afterparty in Steenwijk.