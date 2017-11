Deel dit artikel:











DOS'46 boekt benauwde zege op promovendus Harjan Visscher schiet de 20-21 binnen (foto: livestream Avanti)

KORFBAL - DOS'46 heeft ook de eerste uitwedstrijd van dit Korfbal League-seizoen gewonnen. In Pijnacker was de ploeg van Gerald Aukes met veel pijn en moeite te sterk voor het gepromoveerde Avanti. Het was Harjan Visscher die 45 seconden voor tijd de 20-21 binnenschoot, waarna de thuisploeg nog een schot uit de korf zag tollen.

Bij rust keken de Nijeveners nog tegen een 11-9 achterstand aan. Harjan Visscher en Nienke Hintzbergen waren allebei achtmaal trefzeker. In de tweede helft moest Geertje Hoekstra na een botsing het veld verlaten.



Vorige week won DOS'46 in eigen huis de openingswedstrijd van DVO (27-18).