MSC zet Heerenveen opzij en haakt aan bij subtop MSC wint van Heerenveen (foto: MSC)

VOETBAL - Door een 3-0 overwinning op Heerenveen houdt MSC de aansluiting met de subtop in de Hoofdklasse A (zondag). In Meppel hadden de gasten in eerste instantie de beste kansen, maar het was MSC dat de score opende en die vervolgens wist uit te bouwen.

Tjisse Kerkstra zette de thuisploeg vijf minuten voor rust op 1-0. Halverwege de tweede helft was Milan van der Weide verantwoordelijk voor de 2-0 en in de slotfase bepaalde Mehran Ali Pour Asli de eindstand op 3-0.



MSC heeft zeventien punten uit elf duels en staat daarmee zesde.