Fiege na nederlaag E&O: We speelden als makke schapen E&O verliest opnieuw (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Op bezoek bij Tachos heeft E&O de vijfde nederlaag van het seizoen geleden. De Emmenaren speelden een dramatische eerste helft en gingen met een 20-12 achterstand de rust in. In het tweede bedrijf rechtte E&O de rug en liep het gestaag in, maar het wist Tachos niet meer te achterhalen: 31-28.

"In de eerste helft speelden we als makke schapen", zo blikte coach Joop Fiege ontevreden terug. "We durfden helemaal niets." Door deze nederlaag heeft E&O de aansluiting met de top van de Eredivisie verloren.



Promotiepoule ver weg

De Drenten staan vijfde met tien punten uit tien duels en de achterstand op de nummer twee - de bovenste twee ploegen spelen aan het einde van het seizoen promotiewedstrijden - bedraagt zes punten. "We zitten nu in de wachtkamer", beseft Fiege.



René Jaspers was dertien keer trefzeker voor de Emmenaren.



Vrouwen E&O opnieuw onderuit

Het verging de vrouwen van E&O niet veel beter. De nog puntloze ploeg van Frank van der Zanden en Vincent Mooi ging thuis met 18-32 onderuit tegen SEW, dat de eerste punten van dit Eredivisie-seizoen pakte.