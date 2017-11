Deel dit artikel:











Germanicus verslaat Raptim in tegenvallende stadsderby Germanicus wint stadsderby van Raptim (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Germanicus mag zich een half jaar de beste ploeg van Coevorden noemen na een 0-1 overwinning bij Raptim. De overwinning was verdiend en had hoger uit kunnen vallen als de ploeg van trainer Eric Prins beter met de kansen was omgesprongen.

Vorig jaar eindigde de spectaculaire derby nog in een 4-2 overwinning voor Raptim, maar dit jaar kwam de ploeg van trainer Henk Veenhof tekort. Germanicus pakte vanaf het begin het initiatief in de wedstrijd, kreeg de beste kansen en nam in de 22e minuut de leiding door een treffer van Roelof van Dijk.



Ondanks een paar goede kansen verzuimd Germanicus voor rust de wedstrijd te beslissen en gingen beide ploegen rusten met een 1-0 voorsprong voor de geelzwarten.



Na rust viel er lange tijd voor de 1.500 toeschouwers weinig te genieten. Germanicus werd slordiger, maar Raptim kreeg nauwelijks een kans. De beste kansen waren voor de gasten, maar Fabian Greve en Marco Verhoef misten grote kansen. In de slotfase speelde Raptim alles of niets, maar het bleef uiteindelijk met lege handen achter.