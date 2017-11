Vlijm na bevrijdende zege Hurry-Up: Goed feesten

Deel dit artikel:











Hurry-Up boekt nipte thuiszege

HANDBAL - Na vijf nederlagen op rij kan Hurry-Up weer glimlachen. In een spectaculair thuisduel werd Sporting NeLo in de slotminuut verslagen: 34-33.

Het publiek in Zwartemeer was getuige van het thuisdebuut van Dragan Vrgoc. Twee weken geleden werd de Kroatische reus gestrikt. De cirkelspeler prikte de 5-5 binnen en hielp de oranjehemden vanuit de dekking aan een 10-7 voorsprong.



Na rust (16-14) leek Hurry-Up op weg naar een beslissend gaatje. Hoogstpersoonlijk tilde Tommie Falke de score naar 19-15. Echter hielpen slordigheden aan Zwartemeerse kant de Belgische opponent weer in het zadel. Tien minuten voor tijd maakte Sporting NeLo voor het eerst gelijk (24-24).



In de slotfase golfde het spel op en neer. Bij 31-32 leken de gasten - aan de hand van international Ephrahim Jerry - met de winstpartij aan de haal te gaan. Falke, uiteindelijk goed voor dertien goals, maakte gelijk (33-33). Sjoerd Boonstra werkte twintig seconden voor tijd de winnende treffer achter de sluitpost van Sporting NeLo.



Vooruit kijken

“Ik heb gezegd: doe maar goed feesten”, laat Martin Vlijm vlak na het duel weten. “Want het is heel lang geleden dat we gewonnen hebben. M’n ploeg heeft het nodig. We kunnen weer vooruit kijken.” Na tien duels heeft Hurry-Up in de BENE-League zes punten bij elkaar gesprokkeld.



De Amsterdamse oefenmeester is in zijn nopjes met aanwinst Vrgoc. “We hebben tot vorige week gemiddeld tweeëntwintig doelpunten per wedstrijd gemaakt”, analyseert Vlijm. “Met Dragan erbij hebben we twee wedstrijden achter elkaar vierendertig goals gemaakt. Als iedereen z’n vorm gaat halen dan zie ik het weer positief tegemoet.”