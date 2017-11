Deel dit artikel:











Olhaco wederom kansloos in Tilburg Olhaco kan geen vuist maken in Tilburg (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - "Vorig jaar stonden we hier na een uur alweer buiten en nu was het niet veel beter", aldus Olhaco-coach Dennis Luider na de 3-0 nederlaag van zijn ploeg bij Tilburg. Setstanden: 25-15, 25-18, 25-18.

Olhaco pakte in elke set een kleine voorsprong, maar zag de thuisploeg elke keer makkelijk langszij komen. Luider: "We speelden dramatisch en moeten deze wedstrijd maar snel vergeten."



Olhaco heeft negen punten uit zeven duels en bezet daarmee de gedeeld zevende plek in de Topdivisie. Volgende week ontvangen de Hoogeveners koploper Sliedrecht Sport.