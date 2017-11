Deel dit artikel:











Red Giants na rust langs CobraNova

BASKETBAL - Met een 77-70 zege op het laaggeklasseerde CobraNova heeft Red Giants zich hersteld van de nederlaag tegen UBALL MSE.

De Meppelers hadden in de eerste twee kwarten lange tijd een voorsprong, maar gingen met een 36-37 achterstand de rust in. Zoals wel vaker dit seizoen sloeg Red Giants in het derde kwart een beslissend gat. Vervolgens liet het de teugels wat vieren: via 67-55 werd het 77-70.



De ploeg van coach Patrick Koning heeft twaalf punten uit negen wedstrijden en vindt zichzelf daarmee terug op de derde plek in de promotiedivisie. De bovenste vier ploegen spelen uiteindelijk om het kampioenschap.