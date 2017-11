Hoogeveen kan periodetitel pakken dankzij zege Nieuw Buinen op Alcides

VOETBAL - In de 1e klasse F leed het Meppeler Alcides de eerste nederlaag van het seizoen. Nieuw Buinen won op eigen veld met 3-2. Door dit resultaat kan vv Hoogeveen vanmiddag de 1e periodetitel in de wacht slepen als er minimaal een punt wordt gepakt bij GAVC in Grou.

"Dit zijn dure punten in de strijd om het kampioenschap die we hier laten liggen", aldus Alcides-trainer Wilko Niemer. "Ook in de strijd om de eerste periodetitel, maar eerlijk gezegd kijken we verder. We willen kampioen worden."Alcides had in Nieuw Buinen wel een punt verdiend. De geelhemden waren misschien zelfs wel beter, maar creëerden vooral voor rust nauwelijks kansen. De thuisclub was in de omschakeling des te gevaarlijker, al waren de 1-0 en 2-0 wel cadeautjes. De eerste, gescoord door Nick Berends, kwam uit een gemakkelijk gegeven vrije bal en de tweede treffer (kort voor rust) van Koen Hateboer was een gruwelijke fout van Bram Komduur, die een diepe bal zomaar voor de voeten van de Nieuw Buinen-spits kopte.In de 52e minuut zorgde Ryan Luyckx fraai voor de 2-1, waarna Alcides op jacht ging naar de gelijkmaker. Die kwam er niet. Sterker nog, Nieuw Buinen bracht de marge tien minuten na de 2-1 weer op twee. Opnieuw Hateboer was de doelpuntenmaker uit een strafschop na hands van Alcides-invaller Dennis Blokzijl. Ruim twintig minuten voor tijd zorgde Kevin van Dijk voor nieuwe hoop bij de gasten, door de 3-2 te scoren. Nieuw Buinen piepte en kraakte in de slotfase, maar hield met man en macht stand.Alcides heeft nu 17 punten uit 8 duels. Hoogeveen heeft er ook 17, maar dan uit 7 wedstrijden. Nieuw Buinen komt door de zege op 13 punten uit 8 en staat daarmee in ieder geval tot 15.45 uur vanmiddag op de vierde plaats in de 1e klasse F.