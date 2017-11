Programma zondagvoetbal

VOETBAL - Net als gisteren in het zaterdagvoetbal zijn er ook vandaag, in veel klassen bij de zondagamateurs de eerste prijzen van het seizoen te verdelen: de 1e periodetitel.

GOMOS is zo'n club die vanmiddag al feest kan vieren, want als er minimaal een punt wordt gepakt bij buurman Roden dan is de periodetitel een feit voor de ploeg van trainer Wim Bakering. Roden heeft zelf ook nog een kleine kans op de eerste prijs van het seizoen, maar staat 3e in de stand en zal moeten winnen en ook nog eens hopen op een nederlaag van de nummer 2 op de ranglijst, Stadspark. Beelden van Roden - GOMOS zijn overigens te zien vanavond in Onze Club. Dat de wedstrijd leeft in Norg en Roden is in ieder geval helder.In de 1e klasse F kan Hoogeveen vanmiddag de periodetitel pakken. Door de nederlaag van Alcides, gisteravond bij Nieuw Buinen, heeft de ploeg van trainer Nico Haak aan een gelijkspel voldoende in het uitduel tegen GAVC in Grou.In de 3e klasse B heeft Annen nog een kleine kans op de periodetitel en datzelfde geldt voor HOC in de 4e klasse D, maar in die laatste klasse zijn de beste papieren toch voor WKE'16 dat vanmiddag bij winst tegen DSC'65 feest kan vieren.Hieronder het complete programma van vanmiddag:MSC - Heerenveen 3-0 (gisteravond al gespeeld)Achilles 1894 - De BatavenJong Achilles '29 - LeonidasDHC - SJCPurmersteijn - RKAVVRKHVV - SDOSilvolde - Alphense BoysSneek Wit Zwart - HollandiaNieuw Buinen - Alcides 3-2 (gisteravond al gespeeld)Emmen - WVVNoordster - FC AssenRolder Boys - FrisiaGRC Groningen - SVBOGAVC - HoogeveenFVC - BergumStadspark - VMC AmicitiaAsser Boys - HoogezandGVAV-Rapiditas - ForwardRoden - GOMOSMKV'29 - St. AnnaparochieDTD - OereterpPeize - LSC 1890Raptim - Germanicus 0-1 (gisteravond al gespeeld)SC Erica - LemelerveldStadskanaal - EmmeloordVKW - ValthermondBeilen - ZuidwoldeRuinerwold - HeerdeDedemsvaart - OlyphiaDrachten - WargaNicator - FrieslandHFC'15 - Nieuw RodenHarlingen - Groninger BoysGeel Wit - BolswardHelpman - TrynwaldenLewenborg - FranekerActief - HSCLEO - SiddeburenWildervank - AnnenZNC - SVZKwiek- FC ZuidlarenVAKO - ASVBMuntendam - Veendam 1894Weerdinge - CECTwedo - EMMSHODO - MusselkanaalDalen - SVV'04Sleen - USVDalfsen - Ter Apel'96OVC'21 - GietenWijster - Dio OosterwoldeTrinitas - OldemarktGorredijk - UdirosHavelte - MildamSteenwijker Boys - DwingelooRenado - JubbegaAkkrum - LemmerHaulerwijk - DonkerbroekSVMH - VVKBedum - SurhuisterveenSmilde'94 - De Wilper BoysBakkerveen - StanfriesGruno - HarenMOVV - Pekelder BoysHarkstede - HeiligerleeSPW - PJCSellingen - WesterwoldeBATO - EngelbertAlteveer - GieterveenBellingwolde - FVVEHS'85 - DVC'59Schoonebeek - Zwartemeerse BoysWitteveense Boys'87 - Weiteveense BoysDSC'65 - WKE'16Protos - HOCBargeres - Valther BoysSweel - TitanOld Forward - WackerDe Blesse - SteenwijkBalkbrug - SteenwijkerwoldPesse - VENOKraggenburg - RKOOldeholtpade - RuinenOranje Zwart - BEWIJhorst - ScheerwoldeVilsteren - DOS'63Giethoorn - UffelteBlankenham - Ulu SporWapserveen - KuinreDVSV - WillemsoordOosterstreek - ZandhuizenFochteloo - ODVSport Vereent - HHCombiVWC - HoutigehageHoogersmilde - Diever-WapseZevenhuizen - Groen GeelEenrum - FroomboschWarffum - Yde de PuntAmboina - KloosterburenWoltersum - EextOldambster Boys - DrieborgWEO - BareveldNieuweschans - THOSMeeden - FramsumVeelerveen - DWZBNC - WeddeGKC - BuinenSVBC - GasselternijveenBuinerveen - EEC (afgelast)Zandpol - RoswinkelDe Treffer'16 - VIOS (O)JVV - KSC