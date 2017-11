Deel dit artikel:











Derby Day in Onze Club vanavond Kan GOMOS vanmiddag de eerste periodetitel in de wacht slepen in de 2e klasse K? (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - In de tiende aflevering van het seizoen van Onze Club aandacht voor drie prachtige affiches in het Drentse amateurvoetbal, namelijk de stadsderby van Coevorden tussen Raptim en Germanicus, LTC - BSVV in de zaterdag 3e klasse D en de Noordenveld-derby in de zondag 2e klasse K tussen Roden en GOMOS.





Nieuw Buinen - Alcides



Nieuw Buinen - Alcides

Ook zijn er beelden van de zeker niet minder belangrijke wedstrijd tussen Nieuw Buinen en Alcides in de zondag 1e klasse F. De Meppelers zijn bij winst zeker van de nacompetitie omdat de eerste periodetitel dan een feit is.



ACV - Jong FC Volendam

