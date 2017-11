Kort nachtje voor GOMOS-supporters: sportpark Roden gepimpt

VOETBAL - Enkele supporters van GOMOS uit Norg hadden een korte nachtrust. Ter ondersteuning van de hoofdmacht, maar toch vooral om het derby-gevoel wat te verhogen, brachten ze afgelopen nacht een bezoek aan het sportpark van vv Roden waar vanmiddag de Noordenveld-derby in de 2e klasse K wordt gespeeld.

Bij een gelijkspel (of overwinning natuurlijk) is GOMOS winnaar van de eerste periodetitel en dat nadat de ploeg van trainer Wim Bakering vorig jaar kampioen werd in de 3e klasse.Reden genoeg voor de Norger-supporters om in het holst van de nacht met gele verf (de clubkleur van GOMOS) het sportpark van Roden, zoals ze het zelf 'anoniem' verwoordden, 'een beetje te pimpen'.Dat bleek nog niet mee te vallen, want volgens één van GOMOS-supporters was er flink veel volk aanwezig rondom het voetbalveld. Het 'upgraden' van de middenstip bleek echter geen probleem.De doelnetten bleven overigens gewoon in de kleur van het shirt van vv Roden en ook het idee om Ot en Sien, op de Brink midden in het dorp te voorzien van een GOMOS-outfit mislukte.Toch twijfelen de GOMOS-fans of al het werk wel zinvol is geweest. "Het kan best wel eens afgelast worden", aldus een supporter. "Toen we op het hoofdveld liepen zagen we veel plassen. Bovendien is Roden niet op oorlogsterkte... Ze missen hun topschutter."