Chauffeur melkauto vandaag voor de rechter voor treinongeluk Winsum

WINSUM/DIPHOORN - De chauffeur die vorig jaar met zijn melkauto op een trein botste bij een onbewaakte spoorwegovergang in Winsum, verschijnt vandaag voor de kantonrechter in Groningen.

Afgelopen zaterdag was het precies een jaar geleden dat het ongeluk gebeurde RTV Drenthe sprak dit weekend met de chauffeur uit Diphoorn. De 30-jarige man zei met de dag van vandaag in de maag te zitten en geen idee te hebben wat hem te wachten staat. "Ik moet afwachten wat er gaat gebeuren."Volgens het Openbaar Ministerie heeft de chauffeur bij de onbewaakte overweg geen voorrang gegeven, terwijl dat wel had gemoeten. Omdat dat een overtreding is en geen misdrijf, verschijnt de man voor de kantonrechter. Die kan hem hooguit tot een boete veroordelen.Bij het treinongeluk in Winsum raakten achttien mensen gewond, van wie drie ernstig. De machinist bleef ongedeerd.