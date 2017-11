Tangarine is Best Geklede Band van Nederland

ASSEN - Tangarine mag zich de Best Geklede Band van 2017 noemen.

Het mode- en lifestyleblad Esquire reikt de prijs sinds 2007 uit. Dit jaar gaat de onderscheiding dus naar de broers Arnout en Sander Brinks uit Assen.Klaas Dijkhoff ging er vandoor met de titel Best Geklede Man van 2017. In de twintig keer dat deze prijs is uitgereikt, werd nog nooit een politicus winnaar. Dijkhoff is fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en was daarvoor staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.In totaal brachten zo'n 13.000 lezers van het mode- en lifestyleblad hun stem uit.