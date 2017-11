Ondernemend: Smeltend ijzer en geur van kolen bij smid in Alteveer

ALTEVEER - Tobias van der Heide heeft zijn eigen smederij in Alteveer. "Ik ben begonnen als lasser. Dat heb ik een paar jaar gedaan, maar het was niet het werk dat ik zocht. Ik kon daar mijn ei niet in kwijt. Ik zocht wat meer creativiteit."

Van der Heide maakt als smid van alles wat. "Van schoorsteenkap tot hang- en sluitwerk en alles wat daar tussen zit. Dat maken we hier. Vaak komen mensen met eigen ideeën. Maar we doen ook regelmatig restauratiewerk."Als Van der Heide uit moet leggen, wat er zo mooi is aan het smid zijn, noemt hij de geur. "De kolen die je de hele dag ruikt. En het mooie van het vak is dat 't makkelijk te bewerken en te corrigeren is. Als je iets te ver bent doorgebogen, kun je het weer makkelijk herstellen. Als het ijzer eenmaal heet is, is het net klei. Je kunt er alle kanten mee op."Van der Heide zou graag nog verder uit willen breiden in Alteveer. "Wat meer ruimte creëren voor bijvoorbeeld workshops. Zo ben ik er zelf ook mee begonnen namelijk. Ik heb ooit een cursus gevolgd, en ja, dat is goed bevallen. Daardoor ben ik eigenlijk door gegaan en uiteindelijk smid geworden."