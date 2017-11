Deel dit artikel:











Afgelastingen in het amateurvoetbal Vanwege de regenval gaan niet alle duels in het amateurvoetbal door (foto: pixabay.com)

VOETBAL - Door de hevige regenval in de laatste 24 uur gaan vanmiddag niet alle wedstrijden in het Drentse amateurvoetbal door. Zo ligt de burenruzie tussen Roden en GOMOS eruit en ook WKE'16 hoeft vanmiddag niet af te reizen naar Dalerveen, want de consul van DSC'65 vond het hoofdveld te nat.

Hieronder alle wedstrijden die zijn afgelast (de lijst wordt nog aangevuld. Geef de afgelastingen door via de mail naar onzeclub@rtvdrenthe.nl):



Roden - GOMOS

DSC'65 - WKE'16

SVBC - Gasselternijveen

Buinerveen - EEC

Alteveer - Gieterveen

Twedo - EMMS

JVV - KSC