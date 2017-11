Meerdere woninginbraken in Zuidoost-Drenthe

SLEEN/EMMER-COMPASCUUM - Bij vier huizen in het zuidoosten van Drenthe is afgelopen avond en nacht ingebroken.

Het gaat om drie inbraken in Sleen en een in Emmer-Compascuum.Volgens de politie hebben de inbrekers met name sieraden en contant geld meegenomen uit de woningen.De politie in Zuidoost-Drenthe meldt op Facebook dat er de afgelopen week in totaal veertien woninginbraken in het gebied zijn geweest. Vier keer was het raak in Emmen, drie keer in Emmer-Compascuum, drie keer in Sleen, twee keer in Erica, een keer in Nieuw-Amsterdam en ook een keer in Coevorden.