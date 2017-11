Hoofdkantoor Hartman Expeditie staat nu in Nieuw-Amsterdam

NIEUW-AMSTERDAM - Hartman Expeditie heeft zich gevestigd in Nieuw-Amsterdam. Het gaat om het hoofdkantoor en het distributiecentrum van het bedrijf.

De nieuwe locatie staat pal aan de A37 op bedrijventerrein De Tweeling. Hartman vervoerd groente en fruit naar Scandinavië.Tijdens de opening van de nieuwe locatie, gisteren, werd ook meteen gevierd dat het bedrijf twaalf-en-half jaar bestaat. Ook werd de nieuwe directeur Sibo Pakken aangesteld. Hij runt nu samen met oprichter Ronald Hartman het bedrijf.Volgens Ronald Hartman is de locatie in Nieuw-Amsterdam ideaal. "Niet alleen hebben we hier veel ruimte en groeimogelijkheden, ook liggen we direct aan de kortste route tussen de Randstad en Scandinavië. De locatie past ook nog eens uitstekend in onze rijdtijdenschema’s."Bij Hartman Expeditie werken 135 mensen. Het bedrijf heeft nu drie vestigingen: in Nieuw-Amsterdam, in Poeldijk en in het Deense Nyborg. Het wagenpark telt 35 vrachtwagens.