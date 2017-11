Deel dit artikel:











Nagengast blijft aan kop, slechte dag voor Dekker Fleur Nagengast toont haar leiderstrui (archieffoto: Bianca Nagengast)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast behoudt de leiding in het beloftenklassement van de wereldbeker. De rijdster uit Beilen eindigde als derde bij de wedstrijd in het Deense Bogense.

Nagengast (19) moest alleen de Belgische Laura Verdonschot en haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado voorrang verlenen. De Drentse had aanvankelijk uitzicht op een hogere klassering, maar een lekke band gooide roet in het eten. De beloften reden in Bogense mee in de wedstrijd van de vrouwen. In die rangschikking eindigde Nagengast als zestiende.



Dekker valt tegen

Jens Dekker beleefde een teleurstellende rentree in Bogense. De coureur uit Fluitenberg eindigde slechts op plek 24. De winst ging naar de Brit Thomas Pidcock. "Mijn voorbereiding op het seizoen was niet perfect, dan heb je soms een slechte dag. Dit was zo'n dag...", verzucht Dekker.



Een week eerder had hij de Superprestige-wedstrijd in Gavere laten schieten. Dekker kon toen wegens ziekte niet van start gaan.