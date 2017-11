Deel dit artikel:











Amerikaanse droom in Assen geopend door speechschrijver Martin Luther King Oud speechschrijver van Martin Luther King: Harcourt Klinefelter (foto: Hjalmar Guit / RTV Drenthe) Het vrijheidsbeeld in Assen (foto: Hjalmar Guit / RTV Drenthe) Klinefelter met directeur Harry Tupan (foto: Simone Oosterbaan / RTV Drenthe)

ASSEN - Het vrijheidsbeeld van Assen werd vandaag onthuld door de voormalig speechschrijver en persvoorlichter van Martin Luther King: Harcourt Klinefelter.

Klinefelter: ''Ik wil proberen een verbinding te leggen tussen de American Dream en de Dream van Dr. King en het Amerikaanse en Drentse vrijheidsbeeld''.



De voormalig speechschrijver mocht vandaag het kunstwerk onthullen. In de laatste drie jaren van het leven van Martin Luther King was Klinefelter zijn persvoorlichter maar vooral ook goede vriend. Na het overlijden van King bleef Klinefelter de boodschap van de Amerikaanse droom doorvertellen: ''King voorzag een wereld waarin mensen zouden worden beoordeeld op de inhoud van hun karakter en niet op hun huidskleur''.



Van droom naar nachtmerrie

Met pijn in zijn hart ziet Klinefelter de huidige situatie in Amerika aan: ''De situatie begint in veel opzichten van een droom in een nachtmerrie te veranderen''.



Het kunstwerk staat aan de kop van de vaart in Assen en moet aandacht vragen voor de nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum: The American Dream. De tentoonstelling is nog tot eind mei te bekijken.