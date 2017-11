Oud-medewerker neemt tuincentrum Jan Voortman in Oranje over

ORANJE - Het voormalige tuincentrum van Jan Voortman in Oranje is overgenomen door Martin Frieszo uit Bovensmilde.

De Tuinkabouter, zoals het bedrijf van de in juni overleden Jan Voortman heette, gaat verder onder de naam Tuin Totaal Oranje.De 33-jarige Frieszo kende Voortman goed. "Ik heb jarenlang voor Jan gewerkt. Als 15-jarig jochie liep ik daar al rond. Tot 2008, toen zijn bedrijf failliet ging. Vanaf die tijd werk ik bij een groencentrum in Dwingeloo."Frieszo heeft inmiddels ontslag genomen bij dat bedrijf. "Vanaf 1 december begin ik met slopen in Oranje, om vervolgens weer op te bouwen. 1 januari 2018 ga ik open, maar dan zal het nog niet helemaal klaar zijn denk ik."De Bovensmildeger benadrukt dat het een groencentrum wordt. "Bij mij ga je geen kamerplanten vinden. Ik richt mij specifiek op buiten, voor alles wat je nodig hebt in de tuin."Martin Frieszo begint in z'n eentje. "En dan maar kijken hoe het loopt. Het zou mooi zijn om uiteindelijk met meer personeel te kunnen werken."Frieszo werd een paar weken geleden uitgenodigd door Menno Voortman, de broer van Jan, om eens te komen praten over de toekomst van het tuincentrum in Oranje. "Toen Menno mij vroeg of het wat voor mij was, twijfelde ik eerst. Ik dacht dat ik het nog niet zo ver had om wat voor mezelf te beginnen. Na goed advies en met steun van familie en vrienden besloot ik het te doen. Deze kans kon ik niet laten liggen."