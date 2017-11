Deel dit artikel:











Jarige Marco Hartman trakteert Hoogeveen op eerste periode: 4 goals Hoogeveen pakt eerste periode (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Hoogeveen heeft de eerste periodetitel gewonnen na een 0-6 overwinning bij GAVC. De jarige Marco Hartman scoorde vier keer.

Door het verlies van Alcides zaterdagavond had Hoogeveen voldoende aan een punt om de eerste periodetitel in de wacht te slepen. De ploeg van trainer Nico Haak zocht echter direct de aanval en kreeg, uit een vrije trap van Daniel Manning, de eerste kans van de middag. Het schot belandde echter recht in de handen van de Friese doelman Tijs Spieringhs.



Zwikker

In een matige eerste helft had Hoogeveen meer balbezit, maar kansen waren schaars. Toen het kleumende publiek zich al had verzoend met een 0-0 ruststand, sloeg Hoogeveen toe. Het afstandsschot van Bjorn Zwikker leek houdbaar, maar Spieringhs liet de bal door zijn vingers glippen, zodat beide ploegen met een 0-1 voorsprong voor Hoogeveen gingen rusten.



Hartman show

Met de wind in de rug bracht Marco Hartman Hoogeveen binnen zeven minuten na rust op een comfortabele 0-3 voorsprong en was het verzet van de ploeg uit Grouw gebroken. Via treffers van invaller Sebastiaan Kleinheerenbrink en weer twee keer Hartman behaalde Hoogeveen een eenvoudige overwinning en de eerste periode.