Modderman helpt Achilles 1894 met drie goals aan ruime winst Modderman juicht (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Achilles 1894 heeft de thuiswedstrijd tegen middenmoter De Bataven in een 4-1 overwinning omgezet. Het betekende de grootste competitiezege van het seizoen voor de hoofdklasser uit Assen.

Het duel in de elfde speelronde was eigenlijk al na de eerste 45 minuten beslist. Door twee treffers van David Modderman en eentje van Rémy Klaassens had Achilles 1894 bij de rust een riante 3-0 voorsprong te pakken. Via Rob Aarntzen deed De Bataven nog iets terug, maar in de slotfase tilde de thuisploeg de marge toch weer naar drie doelpunten. Opnieuw was het Modderman die scoorde.



Derde plaats

Door de klinkende zege komt Achilles 1894 op twintig punten uit elf duels. De ploeg van trainer Paul Weerman profiteert van slippertjes van Leonidas en Hollandia en stijgt naar de derde plaats op de ranglijst. SJC is de koploper, Silvolde staat tweede.