SVBO ruim onderuit in Groningen, junior schiet Rolder Boys naar zege

VOETBAL - In de 1e klasse F ging de eerste periodetitel naar vv Hoogeveen. De ploeg van trainer Nico Haak maakte bij GAVC in Grou dankbaar gebruik van de nederlaag van Alcides bji Nieuw Buinen. In de strijd om lijfsbehoud kreeg SVBO een flink pak slaag van GRC Groningen. De ploeg van trainer Rolf Veneboer verloor het duel in de eerste klasse F met 5-0. Betere zaken deed Rolder Boys door op eigen veld LAC Frisis met 2-1 te verslaan, waardoor de Friezen naar de laatse plaats zakken.

FC Assen kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen FC Assen en staat nu voorlaatste en vv Emmen won knap van hoogvlieger WVV met 3-2 en sluipt richting de subtop.Erwin Alt was met drie doelpunten de grote man bij GRC. De overige goals van de thuisploeg werden gemaakt door Mohammed Belghroub en Davy Wilkens. "Anders dan de uitslag doet vermoeden was het een zeer geflatteerde nederlaag", aldus SVBO-trainer Rolf Veneboer. "We kregen drie kansen op de 1-0 en Jelmer Scholtens schoot met een leeg doel voor zicht snoeihard op de paal. In de laatste minuut voor rust kregen we uit een counter de 1-0 tegen." In de tweede helft kreeg de thuisclub dankzij een regelrechte schwalbe van 'veteraan' Bas Lulofs een strafschop die werd benut. "Maar ook daarna waren we heel dichtbij de 2-1, maar weer stond de paal succes voor ons in de weg. Wessels raakte het aluminium en in de counter prikte GRC de 3-0 binnen en was het over en uit voor ons."Rolder Boys boekte een belangrijke overwinning tegen naaste concurrent LAC Frisia. Voor eigen publiek werd het 2-1. Ferdi Hidding zorgde in de eerste helft voor de 1-0 en dat had voor rust 2-0 moeten zijn, maar Lars Uineken miste een strafschop. In de tweede helft werden de gasten sterker en werd Rolder Boys ver achteruit gedrukt. De 1-1 was dan ook niet geheel onlogisch, al ging er wel een communicatiefout in de defensie van Rolder Boys aan vooraf. Toch pakte de ploeg van trainer Jan Korte de volle buit. "Prachtig natuurlijk", aldus de oefenmeester. "En helemaal mooi is het dat de winnende gemaakt werd door een debutant, namelijk junior Siemen Krikke."