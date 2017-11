Deel dit artikel:











Kritische blikken bewaken stationsbouw Assen Een deel van de overkapping van het station (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

ASSEN - Onder de kritische blikken van buurtbewoners en voorbijgangers vordert de bouw van het nieuwe stationsgebouw in Assen gestaag. Dit weekend reden er geen treinen, omdat de overkapping over de sporen werd geplaatst.

Bernadette Paping, projectmanager bij ProRail noemt het plaatsen van de dakpanelen een 'secuur klusje': "Het wordt echt prachtig. Elk plankje is anders en alles moest echt helemaal speciaal worden gemaakt. Het past als een puzzel in elkaar."



'Prachtig om te zien!'

Dit weekend werd een deel van de overkapping over de sporen gebouwd, en daarbij een werkvloer. Die is nodig om later het kunststof deel van het dak in het houten frame te plaatsen.



De werkzaamheden worden nauwgezet gevolgd door een aantal toeschouwers buiten de hekken. "Iedere dag kom ik met de fiets wel even kijken van waar zijn ze nu weer mee bezig", zegt een van hen. "Hoe ze het helemaal in elkaar zetten, dat vind ik prachtig om te zien!", zo zegt een ander.



'Daar moet je aan wennen hè'

Toch is niet iedereen positief. "Ik vond de oude mooier", zegt een man die door het hek de bezigheden van de bouwvakkers nauwgezet volgt. Hij bedoelt daarmee het aller-oudste station: "Ja, dat lijkt op het station wat nu nog in Meppel staat. Dat geeft toch wat meer gevoel van nostalgie. Dit is wat... ja, moderner. Daar moet je aan wennen hè."



Paping vind het mooi dat mensen zo veel interesse tonen: "Ze vragen vaak of ik het allemaal nog een beetje onder controle heb. Tot nu toe kan ik gelukkig altijd zeggen dat dat het geval is!"



Het nieuwe station van Assen gaat op 14 mei volgend jaar open.