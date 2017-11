Gerrie Benes vol ambities naar voetbalsabbatical

VOETBAL - Drenthina trainer Gerrie Benes doet aan het einde van het seizoen een stapje terug. De coach is dan precies dertig jaar als trainer actief, waarvan de laatste tien jaar bij de ploeg uit Emmen.

"Ik voel me nog fit, er zit nog veel plezier in, maar het is tijd voor andere dingen", laat Benes weten. Maar of het afscheid definitief is laat de coach nog even open. "Ik moet zien hoe het bevalt. Ik ben nog niet weg uit het voetbal, maar wil een jaar rustig nadenken."Benes wil het laatste seizoen met Drenthina goed afronden en blijft ambitieus. "Dat zal geen probleem zijn. Dat heb ik ook met de groep besproken. Ik ben misschien nog wel fanatieker dan andere jaren."Drenthina won zaterdag de wedstrijd tegen Bedum met 1-0 en staat na acht wedstrijden op een vierde plaats in de 2e klasse J.