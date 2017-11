Brief naar Gedeputeerde Staten om supermarkt Eelderwolde

TYNAARLO - De supermarkt die de gemeente Tynaarlo wil bouwen in de wijk Ter Borch in Eelderwolde blijft verzet oproepen. De actieclub StopTynaarlo heeft nu een brief geschreven naar Gedeputeerde Staten van de provincie.

In de brief roept StopTynaarlo de provincie op om "de regierol en toezichthoudende taak in de provincie Drenthe op te pakken."De club is onder andere bang voor verkeersoverlast door de komst van de grote supermarkt. Ook voert de groep argumenten aan als een afname van het aantal te bouwen woningen in de wijk, uitbreidingen van andere supermarkten in de buurt en de toenemende populariteit van online winkelen.Komende dinsdag bespreekt de gemeenteraad het supermarktplan. StopTynaarlo is van plan om hier ook haar zegje te doen over de kwestie. Op dinsdagochtend organiseert de groep een 'verkeersontbijt'. De club is bang voor verkeersoverlast door de komst van de grote supermarkt. Hoewel de gemeente zegt dat dit zal meevallen, is StopTynaarlo hier niet van overtuigd.